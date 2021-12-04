700 جنيه ثمن حياة عجوز الهرم.. عاملان خططا لسرقة جارتهما وذبحها

أمرت النيابة العامة بالهرم بحبس عامل ألوميتال وآخر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد عقب اتهامهما بقتل عجوز لسرقتها.

كشفت التحقيقات ان المتهمان خططا لقتل جارتهما المسنة بهدف سرقتها، وذلك بعد علمهما أنها تقيم بمفردها داخل الشقة، وتسلقا شرفة منزلها وعندما شعرت قام أحدهما بذبحها ب"سكين".

كان ورد بلاغ إلى اللواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة، من العميد أحمد دسوقي، مأمور قسم شرطة الهرم، يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة سيدة 75 سنة ربة منزل مذبوحة بشقتها، وبالانتقال والفحص تبيّن سلامة منافذ الشقة وكانت مغلقة من الداخل.

وتوصلت جهود البحث إلى ضبط مرتكب الواقعة، وتبيّن أنه عامل ألوميتال بورشة بالمنطقة، واتفق مع صديقة على سرقة المجني عليها، بعد علمهما أنها مقيمة بمفردها، حيث قرر العامل وصديقه التسلق من شرفة المنزل للسرقة.

وأثناء تواجدهما داخل شقة المجني عليها شعرت بهما، وقبل أن تستغيث بالأهالي من أجل نجدتها، أسرع نحوها عامل الألوميتال وذبحها بسلاح أبيض كان معه «سكين»، لتسقط السيدة العجوز أرضًا غارقة في دمائها، وبعد أن قتلها استولى الاثنان على مبلغ مالي 700 جنيه وهاتفين وفرا هاربين، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات والسلاح الأبيض.