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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقيب شباب محامي شمال القليوبية يطلق مبادرة لعلاج الأعضاء مصابي كورونا بالمجان

المحامي عمرو الحوي
المحامي عمرو الحوي

أطلق المحامي عمرو الحوي، نقيب شباب محامين شمال القليوبية، مبادرة لمحامين شمال القليوبية بتوفير علاج كامل لمصابي فيروس كورونا بالمجان، على أن يتم اتخاذ الإجراءات الصحية والعلاجية اللازمة لمن تثبت إصابته من محامين شمال القليوبية، وذلك حرصا على صحة وسلامة المحامين.


وأوضح الحوي في بيان له، طريقة الحصول على بروتوكول كورونا وذلك من خلال التواصل معه، وفي حالة عدم تواجده في النقابة يتم التواصل مع أحد موظفي نقابة محامين شبين وطوخ وبنها وكفر شكر، على أن يتم التأكد من منح البروتوكول للمصاب ومتابعة حالته الصحية لحين تعافيه وعودته للعمل مرة آخرى.


وناشد نقيب شباب محامين شمال القليوبية، المحامين بضرورة تلقي لقاحات فيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لتجنب الإصابة بالفيروس، كما طالب المصابين بسرعة اللجوء للنقابة وطلب بروتوكول علاج كورونا والاستفادة من المبادرة.


ونوه نقيب شباب المحامين، بأن المبادرة تأتي ضمن المبادرات المختلفة التي تقدمها نقابة شمال القليوبية في سبيل دعم أعضائها خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتداعيات السلبية التي تزامنت مع الأزمة، لذلك كان لزاما على النقابة تدشين مثل هذه المبادرات لدعم الأعضاء والتخفيف من تداعيات كورونا.

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