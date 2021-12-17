شريكة نموذجية .. غادة والى تشكر الدولة المصرية بشأن هذا الأمر

عبرت غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، عن شكرها وتقديرها للدولة المصرية كشريكة نموذجية التنظيم بمؤتمر مكافحة الفساد والتى نظمته بكل احترافية .



وأضافت غادة والى ، خلال كلمتها بختام فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن شعار الدورة التاسعة من المؤتمر تضمنت معانى الحق ، العدل .



ولفتت غادة والى ، إلى ان عام 2021 يختتم اعماله مع كافة التحديات لمكافحة الفساد معقبا " دعونا نأمل أن يكون عام 2021 عام " أفعال لا أقوال ".