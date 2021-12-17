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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك| طلب خاص من كارتيرون لـ مجلس الإدارة بعد اجتماعه مع المدرب الجديد .. وبن شرقي وأوناجم ينتظمان في المران

أخبار الزمالك
أخبار الزمالك

نشر موقع «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي تتعلق بنادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

تدريبات بدنية لعبد الشافي في صالة الجيمانزيوم

خاض محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خاصة داخل صالة الجيمانزيوم خلال مران اليوم الجمعة.


كارتيرون يجتمع مع المدرب العام الجديد للزمالك
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع مدحت عبد الهادي المدرب العام خلال مران اليوم الجمعة.

تدريبات تأهيلية لـ طارق حامد في مران الزمالك
خاض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الجمعة.


بن شرقي وأوناجم ينتظمان في مران الزمالك

انتظم الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الجمعة.

كارتيرون يقدم طلبا لإدارة الزمالك قبل استئناف الدوري

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من إدارة الكرة بالقلعة البيضاء، الانتظام في معسكر مغلق قبل مباراة المقاولون العرب المقبلة في الدوري بـ48 ساعة كما هو كان متبع من قبل في مباريات الفريق الماضية.

باتريس كارتيرون محمد عبد الشافي مران الزمالك نادي الزمالك مدحت عبد الهادي كارتيرون

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