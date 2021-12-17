كارتيرون يقدم طلبا لإدارة الزمالك قبل استئناف الدوري

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من إدارة الكرة بالقلعة البيضاء، الانتظام في معسكر مغلق قبل مباراة المقاولون العرب المقبلة في الدوري بـ48 ساعة كما هو كان متبع من قبل في مباريات الفريق الماضية.



ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم ٢١ ديسمبر الجاري على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان في الثامنة مساءً ضمن مواجهات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.



وطلب المدير الفني من مسؤولي النادي الانتظام في معسكر مغلق يوم الأحد المقبل استعدادا للمباراة المقبلة في المسابقة المحلية.



ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 13 نقطة، من 6 مباريات، بعدما فاز في 4 مواجهات وتعادل في واحدة وخسر مباراة