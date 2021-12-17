بن شرقي وأوناجم ينتظمان في مران الزمالك

انتظم الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الجمعة.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على استقبال الثنائي والاطمئنان عليهما عقب عودتهما من المغرب واللانتظام في التدريبات.

وقام باتريس كارتيرون المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام بالحديث مع الثنائي المغربي بشكل سريع على هامش المران.

ويستعد الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21 من الشهر الجاري بالجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.