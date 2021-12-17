نوستالجيا| زي النهاردة.. الزمالك يخسر بطولة إفريقيا والأهلي تصدر الدوري بالفوز على الشرقية

فشل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في يوم السبت، الموافق 17 ديسمبر عام 1994، في الدفاع عن لقبه الإفريقي الثالث للأندية أبطال الدوري؛ وذلك بعد خسارته من الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ستاد المنزه، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الهادي بالرخيصة تقدم لأبناء باب سويقة، في منتصف الشوط الأول، بهدف أثار اعتراض لاعبي الأبيض ضد الحكم القادم من موريشيوس، كيم لي شونج.

وفي الشوط الثان، أضاف علي بن ناجي، الهدف الثاني للترجي، من ضربة جزاء، وذلك قبل دقائق فقط من هدف بالرخيصة الثاني له والثالث لفريقه.

بينما سجل عفت نصار هدف حفظ ماء الوجه لحامل اللقب قبل ثلاث دقائق من نهاية اللقاء ليتوج فريق باب سويقة باللقب للمرة الاولي في تاريخه بمجموع 3-1 للمباراتين.

وجاء تشكيل الزمالك في تلك المباراة، على النحو التالي:

حسين السيد

طلعت منصور / هشام يكن / أشرف قاسم / مدحت عبدالهادي / أشرف يوسف

إسماعيل يوسف / إسلام فتحي / عفت نصار

جو أوتشيري / أوسكار لاود "عبد الرحمن"

وفى يوم الجمعة، الموافق 17 ديسمبر عام 1999؛ فاز فريق الأهلي على الشرقية، بثلاثية نظيفة، على ستاد الزقازيق، في المباراة الت كانت مؤجلة- وقتهاـ من الأسبوع الخامس للدوري العام، ليرفع الأحمر رصيده إلى 30 نقطة، من 11 مباراة، محتلا قمة الدوري.

علاء إبراهيم سجل هدف اأهلي الأول، في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، بينما أحرز كلا من: هشام حنفي وإبراهيم سعيد هدفين متتاليين في الدقيقتين 7 و 11 من عمر الشوط الثاني.