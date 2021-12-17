برلماني: ارتفاع الصادرات المصرية لـ25% يكشف قوة الاقتصاد ونجاح دعم القطاع الصناعي

قال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما تحقق في المجال الصناعي خلال السنوات الماضية وتحقيق نموا بنسبة 17% بعدما كان بالسالب طوال سنوات مضت، يؤكد أن الدولة على الطريق الصحيح من جهة، وأن الاقتصاد القومي يقف على قدميه، ويرسخ مكانة واضحة بين مختلف اقتصادات القارة الأفريقية بتوجيهات الرئيس السيسي.

واضاف نصار، في تصريحات له اليوم، أن تحقيق زيادة وارتفاع في الصادرات يصل الى نحو 25% خلال 9 أشهر فقط من العام الجاري 2021، مقارنة بما كان في العام السابق 2020 والوصول لنحو 30 مليار دولار من الصادرات الوطنية للخارج، التي تحمل شعار صنع في مصر، نجاح حقيقي للاقتصاد المصري وخطوة متقدمة لفتح فرص عمل لعشرات الآلاف من المصريين.

واوضح عضو صناعة النواب، أن العمل المستمر من جانب وزارة الصناعة والعديد من الوزارات الأخرى لفتح الأسواق الأفريقية خلال الفترة القادمة، وبالخصوص مع دول الكوميسا سيدفع إلى زيادة حجم الصادرات المصرية ويحقق الهدف المنشود للوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات للخارج وفق ما وضعه الرئيس السيسي.

وشدد نصار على أن الدولة كانت حريصة على عدم توقف الصناعة خلال أزمة فيروس كورونا، وعملت كذلك على تحليل هيكل الاستيراد، والعمل على توفير مستلزمات الانتاج الصناعي وخامات الانتاج وهو ما انعكس في زيادة حقيقية تبرز قوة الاقتصاد الوطني.