هنعمل كل حاجة حلوة.. الرئيس السيسي يزف بشرى لـ أهالي منطقة ورش الفخار

توقف الرئيس السيسي خلال جولته اليوم، لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

وقام أحد المسئولين بتطوير منطقة ورش الفخار بمصر القديمة بشرح أعمال التطوير بالمنطقة أمام الرئيس السيسي.

وقال الرئيس السيسي: "لازم نتعود أننا نضع تكاليف الحاجة مظبوط.. هنعمل ليهم المدرسة وهنحسن الوضع، وهنعمل كل حاجه حلوه ليهم".

وقال المسئول: "سيتم استكمال بقية المشاريع بالمنطقة، ومن ضمنها فتح مدرسة خاصة بهذه الحرفة حفاظا عليها من الإندثار"، ليرد الرئيس السيسي عليه قائلا: "هل فيه مكان للمدرسة"، ليرد المسئول: "نعم يا أفندم في المبنى الإداري ستكون جزء منه"، ليعقب الرئيس السيسي قائلا: "نعمل لهم المدرسة".

