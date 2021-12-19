أرقام قياسية... أفضل سيارات لامبورجيني مبيعاً في عام 2021 | صور

حققت شركة لامبورجيني الإيطالية الشهيرة أرقاماً قياسية تاريخية لأول مرة في تاريخها خلال عام 2021، وذلك بعدما سجلت رقماً قياسياً مميزاً في عدد المركبات التي تم تسليمها للعملاء حيث وصل عددها الي 6902 سيارة.

الرقم الذى يفوق عدد السيارات التي تم بيعها العام الماضي بنسبة تتجاوز 23%، وكانت نسبة زيادة المبيعات في العام الماضي قد وصلت الى 6% فقط.

وتعرف لامبورجيني طوال تاريخها بتصنيعها لسيارات السباق والسيارات الرياضية الخارقة ذات الأداء العالي والتصميم الفريد من نوعه، ومؤخراً وسعت الشركة مجالات تصنيعها لتشمل إنتاج أول سيارة SUV في تاريخها وهي سيارة لامبورجيني اوروس، وستعمل الشركة على زيادة إنتاجيتها في مستقبلاً.

- المناطق الأكثر تحقيقاً للمبيعات في العالم

جاءت القارتين الأمريكيتين في مقدمة المناطق الأكثر تحقيقاً للمبيعات في العالم حيث سلمت الشركة 2,407 سيارة بزيادة وصلت الي 25% عن عام 2020، وحصلت منطقة أوروبا والشرق الأوسط على 2,622 سيارة، بنسبة زيادة بلغت 17 %، فيما وصلت نسبة المبيعات في منطقة آسيا الى 1,873 بزيادة 28% عن عام 2020.

ويأتي طراز اوروس في المقدمة بعدد 4.085 سيارة و في المركز الثاني يأتي طراز هوركان بعدد 2.36 سيارة و جاء في المركز الثالث طراز أفنتادور بعدد 681 سيارة .

1- لامبورجيني أوروس موديل 2021

تعتبر سيارة لامبورجيني أوروس أرخص سيارة لدى الثور الهائج ولكنها لا تقل قوة عن الطرازات الآخرى التي تفوقها سعراً، وتنمي أوروس لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتستمد قوتها من محرك V8 بسعة 4000 سي سي يولد قوة تصل الى 641 حصان وعزم دوران يصل إلى 850 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في خلال 3.6 ثانية.

يقدر سعر سيارة لامبورجيني أوروس عالمياً بـ 233.600 دولار.

2- لامبورجيني هوركان موديل 2021

تأتي سيارة لامبورجيني هوركان بتصميم مميز مستمد من سيارات سباق الفورميلا وان ولكنها مرخصة للسير على الطرق العامة، وتعتمد على محرك V10 بسعة 5200 سي سي بقدرة سحب طبيعي للهواء، يولد قوة تصل الى 631 حصان، وعزم دوران يصل الى 600 نيوتن/متر، ويتصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي المقبض مكون من 7 سرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في خلال 2.9 ثانية.

بلغ سعر سيارة لامبورجيني هوركان عالمياً 328.000 دولار.

3- لامبورجيني أفينتادور رودستر موديل 2021

تستمد سيارة لامبورجيني افنتادور رودستر 2021 قوتها الميكانيكية من محرك V12 الرائد بسعة 5600 سي سي، و يمكنه توليد قوة تصل إلى 740 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الي 720 نيوتن/متر، و يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات بنظام دفع كلي للعجلات وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100 كيلومتر / ساعة في زمن قدرة 2.9 ثانية، و تبلغ سرعتها القصوى 350 كم/س.

جاء سعر سيارة لامبورجيني افنتادور رودستر 2021 عالمياً بـ 357.000 دولار.

4- لامبورجيني كونتاش موديل 2021

تعتبر سيارة لامبورجيني كونتاش أحدث سيارات الشركة الإيطالية وتتشابه مع لامبورجيني سيان في كثير من الإمكانيات ولكنها أقل منها قوة، حيث تعتمد على محرك V12 بسعة 6500 سي سي، يولد قوة تصل إلى 769 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 758 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي، بالإضافة لمحرك كهربائي بقوة 48 فولت بقوة 34 حصانًا إضافيًا، وتبلغ السرعة القصوى 356 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك القدرات الفنية تنطلق السيارة من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 2.8 ثانية فقط.

يصل سعر سيارة لامبورجيني كونتاش عالمياً إلى مليوني و 640 ألف دولار، وسيتم إنتاج 112

5- لامبورجيني سيان موديل 2021

تتميز سيارة لامبورجيني سيان بأنها السيارة الأقوى في تاريخ الصانع الإيطالى لكونها أول سيارة هجينة في تاريخ الشركة، وذلك بفضل محرك V12 الخارق، الذي تبلغ سعتة 6500 سي سي، ويستطيع انتاج قوة تصل الى 774 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 758 نيوتن/متر، بالإضافة لمحرك كهربائي يولد 34 حصان، ليصل مجموع القوة الإجمالية الى 808 حصان، وتاتي بعلبة تروس أوتوماتيكية، وتبلغ السرعة القصوى 350 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك القدرات الفنية تنطلق السيارة من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 2.8 ثانية فقط.

يأتى سعر سيارة لامبورجيني سيان 3 ملايين و 600 ألف دولار تقريباً.