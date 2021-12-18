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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ربنا يباركلك ويديك الصحة.. شاهد| حديث السيسي ومواطنة أثناء تفقده مشروعات قومية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ومنطقتي مصر القديمة، وسور مجرى العيون، وتحدث مع عدد من المواطنين.

 

وخلال الجولة تصادف وجود عدد من المواطنين، وقالت مواطنة للرئيس السيسي، :"ربنا يبارك لك، ربنا يديك الصحة"، ليرد عليها الرئيس السيسي، قائلا :"عايزه حاجة، لا بجد صحيح"، لترد السيدة :"مافيش حاجة، وربنا يكرمك ياريس".


قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم بجولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلي رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلي مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس السيسي، شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون الذي يمتد من منطقة فم الخليج إلي قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس  السيسي لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة، حيث استمع إلي طلباتهم واحتياجاتهم.

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي مرورا بكوبري أعلي الطريق الدائري وكوبري أعلي محور الشهيد وصولا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

 

عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي جولة تفقدية مشروعات قومية اخبار التوك شو

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