عمرو عابد وكريم قاسم يكشفان كواليس التحضير لفيلم "الحفرة".. فيديو

حل الفنانان كريم قاسم وعمرو عابد، ضيفين ببرنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع عبر فضائية “cbc”.

وتحدث الفنان كريم قاسم، عن كواليس فيلم الحفرة، قائلا: “طول الوقت عايزين نتعاون انا وعمرو مع بعض وهو مش بس من أعز أصدقائي وبحترم الموهبة بتاعته،لا انا عارف كمان انه مخرج مسرح وأخرج مسرح للطلبة، وعمل حاجة مختلفة تمام وغير وأثر فى شباب كتيرة، وعمرو هو اللي كان بيدرني فى الأوديشن”.

وتابع: “قريت الفيلم القصير اللي كتبه وانا كنت عارف فكرته وقريته، قولتله عمرو احنا هنعمل الفيلم دا وهنتجه، لقيته اتخض وفيه فلوس هتدفع وقولي محتاج اى وهنعمله”.

ومن جانبه، قال الفنان عمرو عابد: “ الفكرة بدأت أني كنت بسأل عن العلاقة بين الأخوات وعلاقتهم بالعيلة، وانه ازاى تلك العلاقات بتأثر علينا فيما بعد، والفيلم بيختبر العلاقة بين الأخين دول”.

فيلم الحفرة

ويعتبر الفيلم هو أولى التجارب الإخراجية للنجم عمرو عابد، ويقوم ببطولته الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي وهو من إنتاج النجم كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.

وتعاون عمرو عابد وكريم قاسم للمرة الأولى عام 2006 من خلال بطولة فيلم أوقات فراغ، وشهد مشوارهما التمثيلي العديد من البطولات المشتركة مثل أفلام الماجيك وإي.يو.سي، ليل/ خارجي، ليخوضا تجربتهما الجديدة كصانعي أفلام من خلال فيلم الحفرة،.