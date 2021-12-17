عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو عابد وكريم قاسم يكشفان كواليس التحضير لفيلم "الحفرة".. فيديو

كريم قاسم وعمرو عابد
كريم قاسم وعمرو عابد

حل الفنانان كريم قاسم وعمرو عابد، ضيفين ببرنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع عبر فضائية “cbc”.

وتحدث الفنان كريم قاسم، عن كواليس فيلم الحفرة، قائلا: “طول الوقت عايزين نتعاون انا وعمرو مع بعض وهو مش بس من أعز أصدقائي وبحترم الموهبة بتاعته،لا انا عارف كمان انه مخرج مسرح وأخرج مسرح للطلبة، وعمل حاجة مختلفة تمام وغير وأثر فى شباب كتيرة، وعمرو هو اللي كان بيدرني فى الأوديشن”.

وتابع: “قريت الفيلم القصير اللي كتبه وانا كنت عارف فكرته وقريته، قولتله عمرو احنا هنعمل الفيلم دا وهنتجه، لقيته اتخض وفيه فلوس هتدفع وقولي محتاج اى وهنعمله”.

ومن جانبه، قال الفنان عمرو عابد: “ الفكرة بدأت أني كنت بسأل عن العلاقة بين الأخوات وعلاقتهم بالعيلة، وانه ازاى تلك العلاقات بتأثر علينا فيما بعد، والفيلم بيختبر العلاقة بين الأخين دول”.

فيلم الحفرة

ويعتبر الفيلم هو أولى التجارب الإخراجية للنجم عمرو عابد، ويقوم ببطولته الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي وهو من إنتاج النجم كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.

وتعاون  عمرو عابد وكريم قاسم للمرة الأولى عام 2006 من خلال بطولة فيلم أوقات فراغ، وشهد مشوارهما التمثيلي العديد من البطولات المشتركة مثل أفلام الماجيك وإي.يو.سي، ليل/ خارجي، ليخوضا تجربتهما الجديدة كصانعي أفلام من خلال فيلم الحفرة،.

كريم قاسم عمرو عابد فيلم الحفرة

ترشيحاتنا

بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورج 4-0 في الدوري الألماني

الحمد لله الذي ابتلاني.. منشور مؤثر من والد حسام حبيب

الصحة: تسجيل 910 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و43 وفاة

أنوشكا: هناك بعض المشاهد على الريد كاربت «أوفر ومش بتاعتنا»

عمرو عابد وكريم قاسم يكشفان كواليس التحضير لفيلم "الحفرة".. فيديو

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

قرار جديد| رسوم السحب والاستعلام في ماكينات الصراف الآلي خلال 2022

أمطار رعدية وسيول وعواصف.. تحذير طارئ من الأرصاد.. فيديو

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

عواصف ترابية وصقيع.. تحذير جديد من الأرصاد حول طقس الساعات القادمة

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكثر رعبا في العالم.. لماذا يصر السائحون على زيارة غابة هويا باكيو الرومانية؟

طريقة تحضير بيف اللحم .. وصفات متعددة

عجائب وطرائف رئيس كوريا الشمالية.. لماذا قرر كيم يونج منع الضحك 11 يوما في البلاد؟

كسرت نفسي.. لماذا قتل الكهربائي عجوز إمبابة بعد ممارسة الفجور معه؟

فيديو

فيديو جراف.. لماذا يحاكم كريم الهواري أمام محكمة الجنايات

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ