موجز الاقتصاد| صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. الغلاء يضرب تركيا .. كيف كون ماجد الفطيم ثروته .. سعر بيع وشراء الريال السعودي

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الاقتصادية على مدار الساعات الماضية كالتالي:
حوار| عادل عبد العزيز لـ صدى البلد : لدينا احتياطٍ من السلع التموينية يكفي 3 أشهر
استعرض صدى البلد في حوار مع المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الموقف من حجم السلع التموينية وصرف مقررات الدعم في المحافظات التي تقوم بها الشركة في توفير اليلع للمنافذ التابعة لضمان حصول المواطن على السلع التموينية بوفرة وجودة جيدة.
صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد
ينشر صدى البلد، موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة من الجهات والوزارات الخاضعة للموازنة العامة عن شهر ديسمبر الجاري، لمدة 5 أيام.
ارتفاعات جديدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 - 12 - 2021
ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-12-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.
بدأ تجارته بـ50 سيارة تويوتا..كيف كون ماجد الفطيم ثروة تخطت 10 مليارات دولار
يستعرض صدى البلد أبرز محطات رجل الأعمال ماجد الفطيم من بداية دخول عالم البيزنس وتكوين ثروته التي تخطت 10 مليارات دولار حيث تمتلك وتدير مجموعة ماجد الفطيم 20 مركز تسوق و12 فندقا وثلاثة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء.
الغلاء يضرب تركيا.. الليرة التركية تهوى لأقل من جنيه مصري
واصلت الليرة التركية هبوطها بشكل عنيف بعد قرار البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة 1%، في اجتماع عقدته لجنة السياسات النقدية في البنك، الخميس، رغم التحذيرات من آثار ذلك على سعر الليرة.
اقتصاد السعودية| سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر
ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 وفقا لأخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.