موجز الاقتصاد| صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. الغلاء يضرب تركيا .. كيف كون ماجد الفطيم ثروته .. سعر بيع وشراء الريال السعودي

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الاقتصادية على مدار الساعات الماضية كالتالي:

استعرض صدى البلد في حوار مع المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الموقف من حجم السلع التموينية وصرف مقررات الدعم في المحافظات التي تقوم بها الشركة في توفير اليلع للمنافذ التابعة لضمان حصول المواطن على السلع التموينية بوفرة وجودة جيدة.

ينشر صدى البلد، موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة من الجهات والوزارات الخاضعة للموازنة العامة عن شهر ديسمبر الجاري، لمدة 5 أيام.

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-12-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.

يستعرض صدى البلد أبرز محطات رجل الأعمال ماجد الفطيم من بداية دخول عالم البيزنس وتكوين ثروته التي تخطت 10 مليارات دولار حيث تمتلك وتدير مجموعة ماجد الفطيم 20 مركز تسوق و12 فندقا وثلاثة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء.

واصلت الليرة التركية هبوطها بشكل عنيف بعد قرار البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة 1%، في اجتماع عقدته لجنة السياسات النقدية في البنك، الخميس، رغم التحذيرات من آثار ذلك على سعر الليرة.

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 وفقا لأخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.