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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغلاء يضرب تركيا.. الليرة التركية تهوى لأقل من جنيه مصري

صدى البلد

واصلت الليرة التركية هبوطها بشكل عنيف بعد قرار البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة 1%، في اجتماع عقدته لجنة السياسات النقدية في البنك، الخميس، رغم التحذيرات من آثار ذلك على سعر الليرة.

الدولار الأمريكي يساوي 16.75 الليرة التركية

وتشير بيانات وكالة "بلومبرج" إلى أن سعر صرف العملة التركية بلغ في تعاملات اليوم 16.75 ليرة للدولار، بعد أن أغلقت العملة تعاملات أمس عند 15.675 ليرة للدولار.

الجنيه المصري يساوي 1.04 الليرة التركية

فيما تراجع سعر الليرة التركية أمام الجنيه المصري لييجل الجنيه المصري نحو 1.04 ليرة.

غلاء الأسعار يضرب تركيا بعد هبوط الليرة التركية

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس عزم حكومته على وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد في الفترة الأخيرة جراء التقلبات في  أسعار الصرف وغلاء الأسعار في تركيا، حسب وكالة روسيا اليوم.

وأشار إلى أن الليرة تتراجع بسبب المضاربات، وقال: "لا المضاربين على أسعار الصرف والفائدة، ولا أعداء تركيا في الداخل والخارج، ولا الطامعين الجشعين، بمقدورهم تحديد مستقبل بلادنا وشعبنا".

وزادت قيمة الدولار بأكثر من مثليها هذا العام مقابل الليرة، وارتفع سعر الصرف من 7.43 ليرة للدولار تم تسجيله في مطلع العام الجاري إلى مستوى 16.75 ليرة للدولار اليوم، وهو أدنى مستوى تسجله الليرة في التاريخ.

الاقتصاد التركي يعاني بسبب هبوط فيمة الليرة التركية

ويعاني الاقتصاد التركي بعد سلسلة من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة، التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى انخفاض الليرة بنحو 30 % الشهر الماضي، وإلى مستويات قياسية منخفضة وساعدت على رفع التضخم فوق 21%.

ونزلت الليرة 2% إلى 16 مقابل الدولار بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش مقارنة مع إغلاقها عند 15.675 أمس الخميس. وزادت قيمة الدولار بأكثر من مثليها هذا العام مقابل الليرة، الأمر الذي أدى لاضطراب اقتصاد السوق الناشئة الكبيرة.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر/أيلول إلى 500 نقطة، وهو ما يقلل جاذبية العملة للمستثمرين والمودعين.

الليرة التركية الجنيه المصري الجنيه الليرة الليرة مقابل الجنيه

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