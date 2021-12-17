مهيرة عبدالعزيز تلفت الأنظار بإطلالة شتوية رقيقة.. صور

شاركت المذيعة والفنانة الاماراتية مهيرة عبد العزيز متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية تبرز جمالها.



وظهرت مهيرة عبد العزيز، مرتدية بدلة انيقة من الجلد باللون الأسود مكونة من جاكيت مع بنطال مجسم أيضا بنفس اللون؛ ونسقت معها ببالطو فرو طويل باللون الأخضر وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.



وتألقت مهيرة، بتسريحة شعر منسدلة عبر اكتافها وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها، وأبرزت، إطلالتها بوضع لمسات ناعمة من الماكياج، وألوان ترابية لتبرز جمال ملامحها.



يذكر أن مهيرة عبد العزيز كانت إحدى بطلات استعراض" جو البنات" الأغنية الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة مع الفنانة ميس حمدان ومحمد رمضان وريدوان ونعمان بلعياشي، كما أنها انضمت مؤخراً إلى الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي المنصة، والذي يعرض على نتفليكس العالمية، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.