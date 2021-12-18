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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيفي عبده: أحمد شيبه ومحمود الليثي أصوات رائعة وأغانيهم بترقصني.. فيديو

فيفي عبده
فيفي عبده

أكدت الفنانة فيفي عبده، أن الراقصات دينا ولوسي من أقرب الأصدقاء الى قلبها وحال إقامتها أفراح فى عائلتها ستختار الثنائي دينا ولوسي للرقص في الفرح، قائلة: "دينا ولوسى حبايبي واخواتي ومقدرش اختار واحدة منهم بحبها أكتر من الثانية ولو عندي فرح هجيب الاتنين وأنا بحب كل الراقصات".

 

وعبرت الفنانة فيفي عبده، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن اعجابها بصوت المطربين الشعبين احمد شيبه ومحمود الليثي، مضيفة: "احمد شيبيه ومحمود الليثي حبايبي وأغاني الاثنين بترقصني وصوتهم حلو وأيضا مدحت صالح وعلى الحجار من حبايبي وعملنا شغل وعشرة كبيرة".

 

وأوضحت الفنانة فيفي عبده، أنها من الشخصيات الغيورة في حياتها ولكن لا تحب الظهور بهذه الصورة أمام الناس لأنها لا تحب أن تظهر ضعيفة.
 

مدحت صالح فيفي عبدة محمود الليثي القاهرة والناس الفنانة فيفي عبده برنامج حبر سري الإعلامية أسما ابراهيم

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