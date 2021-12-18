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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصدر أمني يوضح حقيقة إدعاء شخص بتحرير مخالفات مرورية له بدون أسباب

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إدعاءات صاحب الحساب المشار إليه، بتحرير مخالفات مرورية له بدون أسباب، وما زعمه من تردى خامات اللوحات المعدنية للدراجات النارية وإرتفاع تكاليف ترخيصها، وتقاعس الأجهزة الأمنية فى البحث عن الدراجات المسروقة.

 

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى إضطلاع صحاب الحساب المشار إليه ببث إدعاءاته نظراً لمروره بضائقة مالية وتحرير مخالفتان مروريتان له أثناء إستقلاله دراجته النارية لعدم حمله #رخصة قيادة وعدم إرتدائه واقى الرأس ، وقيامه بحذف المنشور نظراً لعدم جدواه.
 

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