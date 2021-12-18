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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. تشبيه النساء بالأبقار في إعلان تليفزيوني يثير الغضب في كوريا الجنوبية|فيديو

تشبيه النساء بالأبقار
تشبيه النساء بالأبقار

تسبب إعلان غريب يشبه النساء بـ الأبقار في وقوع أكبر شركة ألبان كورية بـ مأزق، بعد ما أثاره الإعلان من ردود أفعال غاضبة عند المشاهدين.

 

في الإعلان يظهر رجل يستكشف الريف ويصور سرًا مجموعة من النساء منتشرات داخل حقل، حيث تم عرضتهن أكبر شركة ألبان كورية في أكثر من وضع كـ الأبقار.

 

ظهرت النساء في أكثر من وضع خلال إعلان الشركة الكورية، فمنهن من تشرب الماء على جدول وأخريات يمارسن اليوجا وسط الطبيعة الخضراء.

 

فيما ظهر المعلق الصوتي - بأسلوب وثائقي عن الحياة البرية - يتحدث عن النظام الغذائي للمرأة ونمط الحياة الخالي من الإجهاد.

 

ولكن عندما يخطو الرجل عن طريق الخطأ فوق غصن، تذهل النساء وتفزع، وفجأة يتحولن بشكل غريب إلى أبقار، ثم يبدأن في الغضب ضده.

 

ذكر الإعلان أن النساء يعشن في بيئة نقية وطبيعية، ويتبعن ممارسات صديقة للبيئة، بما في ذلك النظام الغذائي، ويعشن في أجواء ممتعة.

 

أثار الإعلان ردود فعل غاضبة من المشاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي وفي كوريا الجنو، مما اضطر الشركة الكورية إلى حذفه، ولكن بحلول ذلك الوقت، كان قد انتشر بالفعل وأثار موجة كبيرة من الغضب ضد الشركة.

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