عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من المظاليم إلى عرين الأهلي والمنتخب.. محمد الشناوى يحتفل بعيد ميلاده الـ33

محمد الشناوي
محمد الشناوي

يحتفل محمد الشناوي حارس مرمي  النادي الأهلي ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ 33 حيث أنه من  مواليد 18 ديسمبر عام 1988 بمدينة الحامول بكفر الشيخ.

 

حصد محمد الشناوي حارس مرمى النادى الأهلي ومنتخب مصر بقميص المارد الأحمر 13 بطولة محلية وقارية جاءت على النحو التالي: 

 

5 ألقاب دوري مصري

لقبين دوري أبطال إفريقيا

لقبين كأس مصر

لقبين سوبر مصري

لقبين سوبر إفريقي

 

بداية محمد الشناوي

 

بدأ محمد الشناوي مسيرته من دوري الممتاز عندما لعب لصفوف نادي الحامول بالدوري الممتاز ب في فرق الناشئين ليلفت أنظار مسئولي القلعة الحمراء لانضمامه لصفوف ناشئي الأهلي خلال الفترة من عام 2002 إلى سنة 2009.

 

ولعب مع منتخب مصر للناشئين تحت سن 18 سنة، وخاض مع منتخب الناشئين بطولة أفريقيا لنفس السن حيث لعب المباريات ضد الكاميرون ونيجيريا وزامبيا، ثم انضم إلى المنتخب الأولمبي.

 

رحل محمد الشناوى عن الأهلي بشكل مجاني عام 2009، ثم انتقل لطلائع الجيش ولعب 3 مواسم حتي 2012، ثم انتقل إلي بتروجيت، قبل أن ينضم لبيته مجددًا عام 2017. 

 

خاض محمد الشناوي تحدي جديد داخل صفوف النادي الأهلي من موسم 2016-2017 لينجح الشناوي في التحدي ويثبت أحقيته في حراسة عرين القلعة الحمراء ومنتخب مصر ليصبح الحارس الأول على الساحة المصرية حتى الآن.

 

وقدم محمد الشناوي أداء رائعا مع منتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا 2019، وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في مباراة أوروجواي في كأس العالم 2018، وبات أول مصري يتوج بجائزة أفضل لاعب بمباراة في كأس العالم عبر التاريخ.

 

ورغم هزيمة المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف أمام نظيره البرتغالي في اللقاء الودي، لكن حارس مرمى الفراعنة محمد الشناوي قدم أوراق اعتماده في أول ظهور دولي له بتلك المباراة في عهد الأرجنتيني هيكتور كوبر وقت توليه القيادة الفنية للفراعنة، بعد أن زاد عن مرماه ببسالة وتصدى لهجمات لاعبي المنتخب البرتغالي ببراعة، وهي المباراة التي فتحت الطريق أمام الحارس الشاب لدخول التاريخ من أوسع أبوابه عقب توليه الدفاع عن عرين المنتخب خلال مونديال روسيا 2018 في مباراتي أوروجواي وروسيا، ليسجل اسمه بأحرف من نور كونه الحارس الأساسي لمنتخب مصر في الحدث العالمي الأبرز بكرة القدم.

 

وأصبح محمد الشناوي ثالث حارس مرمى في تاريخ مصر يشارك في بطولتي كأس العالم، وكأس الأمم الأفريقية بعد مشاركته في المونديال الماضي بروسيا 2018، وذلك خلال مباراتي أوروجواي وروسيا بعد الإعلامى أحمد شوبير وعصام الحضري.

 

محمد الشناوي الأهلى منتخب مصر دوري ابطال افريقيا كأس مصر طلائع الجيش بتروجيت النادي الأهلي منتخب الناشئين

موضوعات متعلقة

مراد المالكي في حوار لـ "صدى البلد": كيروش مدرب "مزاجي".. الشناوي "بارد".. وأحذر ساسي من الانتقال لـ الأهلي

أخبار الرياضة| تفاصيل إصابة الشناوي.. محمد صلاح يتأخر على معسكر المنتخب.. المرشحون للانضمام لجهاز كارتيرون في الزمالك

ترشيحاتنا

نجلاء بدر تضرب شعر رأسها بـ بيضة على الهواء.. تكشف تفاصيل علاقتها مع عمرو دياب..ومحمد عفيفي: زوجتي كثيرة الكلام

شاهد.. اشتعال النيران في حنطور يحمل عروسين خلال حفل زفافهما|فيديو

من المظاليم إلى عرين الأهلي والمنتخب.. محمد الشناوى يحتفل بعيد ميلاده الـ33

أهلاوي ولا زملكاوي.. حسنى عبدربه يكشف حقيقة انتمائه الكروي .. فيديو

أخبار العالم| الأمم المتحدة تتحرك ضد إثيوبيا وتأجيل مباحثات الجولة السابعة حول الاتفاق النووي

ابنة خادمة سمراء.. بيل هوكس من مضطهدة إلى أعظم كاتبة ثقافية في القرن العشرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أمطار رعدية وسيول وعواصف.. تحذير طارئ من الأرصاد.. فيديو

أول تعليق من تشيلسي عن اتجاه "فيفا" لتأجيل مونديال الأندية |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحل بعد صراع من السرطان .. تعرف على أبرز أعمال محب كاسر

كامل العدد| محمد حماقي يتألق في احدث حفلاته في 6 أكتوبر

شاهد.. تشبيه النساء بالأبقار في إعلان تليفزيوني يثير الغضب في كوريا الجنوبية|فيديو

الأكثر رعبا في العالم.. لماذا يصر السائحون على زيارة غابة هويا باكيو الرومانية؟

فيديو

فيديو جراف.. لماذا يحاكم كريم الهواري أمام محكمة الجنايات

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ