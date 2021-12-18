من المظاليم إلى عرين الأهلي والمنتخب.. محمد الشناوى يحتفل بعيد ميلاده الـ33

يحتفل محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ 33 حيث أنه من مواليد 18 ديسمبر عام 1988 بمدينة الحامول بكفر الشيخ.

حصد محمد الشناوي حارس مرمى النادى الأهلي ومنتخب مصر بقميص المارد الأحمر 13 بطولة محلية وقارية جاءت على النحو التالي:

5 ألقاب دوري مصري

لقبين دوري أبطال إفريقيا

لقبين كأس مصر

لقبين سوبر مصري

لقبين سوبر إفريقي

بداية محمد الشناوي

بدأ محمد الشناوي مسيرته من دوري الممتاز عندما لعب لصفوف نادي الحامول بالدوري الممتاز ب في فرق الناشئين ليلفت أنظار مسئولي القلعة الحمراء لانضمامه لصفوف ناشئي الأهلي خلال الفترة من عام 2002 إلى سنة 2009.

ولعب مع منتخب مصر للناشئين تحت سن 18 سنة، وخاض مع منتخب الناشئين بطولة أفريقيا لنفس السن حيث لعب المباريات ضد الكاميرون ونيجيريا وزامبيا، ثم انضم إلى المنتخب الأولمبي.

رحل محمد الشناوى عن الأهلي بشكل مجاني عام 2009، ثم انتقل لطلائع الجيش ولعب 3 مواسم حتي 2012، ثم انتقل إلي بتروجيت، قبل أن ينضم لبيته مجددًا عام 2017.

خاض محمد الشناوي تحدي جديد داخل صفوف النادي الأهلي من موسم 2016-2017 لينجح الشناوي في التحدي ويثبت أحقيته في حراسة عرين القلعة الحمراء ومنتخب مصر ليصبح الحارس الأول على الساحة المصرية حتى الآن.

وقدم محمد الشناوي أداء رائعا مع منتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا 2019، وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في مباراة أوروجواي في كأس العالم 2018، وبات أول مصري يتوج بجائزة أفضل لاعب بمباراة في كأس العالم عبر التاريخ.

ورغم هزيمة المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف أمام نظيره البرتغالي في اللقاء الودي، لكن حارس مرمى الفراعنة محمد الشناوي قدم أوراق اعتماده في أول ظهور دولي له بتلك المباراة في عهد الأرجنتيني هيكتور كوبر وقت توليه القيادة الفنية للفراعنة، بعد أن زاد عن مرماه ببسالة وتصدى لهجمات لاعبي المنتخب البرتغالي ببراعة، وهي المباراة التي فتحت الطريق أمام الحارس الشاب لدخول التاريخ من أوسع أبوابه عقب توليه الدفاع عن عرين المنتخب خلال مونديال روسيا 2018 في مباراتي أوروجواي وروسيا، ليسجل اسمه بأحرف من نور كونه الحارس الأساسي لمنتخب مصر في الحدث العالمي الأبرز بكرة القدم.

وأصبح محمد الشناوي ثالث حارس مرمى في تاريخ مصر يشارك في بطولتي كأس العالم، وكأس الأمم الأفريقية بعد مشاركته في المونديال الماضي بروسيا 2018، وذلك خلال مباراتي أوروجواي وروسيا بعد الإعلامى أحمد شوبير وعصام الحضري.