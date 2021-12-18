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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. طفل يطلق النار على وجه لص لإنقاذ والدته ومطعمهم من السرقة|فيديو

طلق ناري
طلق ناري

وثق مقطع فيديو صادم، لحظة إنقاذ صبي أمريكي لوالدته ومطعم عائلته من لص حاول سرقته، فقد استخدم الطفل حركة سريعة لا نراها إلا في الأفلام، حيث أطلق النار على وجه اللص بلا تردد.

 

اقتحم لص مطعم أمريكي في ولاية فيلادلفيا، وحاول سرقته بتوجيه مسدس إلى صاحبة المطعم، لكن طفلها سحب المسدس فجأة في حركة سريعة وأطلق النار على وجه اللص لإنقاذ والدته.

 

سجلت كاميرات المراقبة اقتحام اللص لمطعم بيتزا أمريكي في فيلادلفيا محاولا سرقته، حيث يظهر اللص وهو يمد يده إلى ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية مهددا الأم قبل أن يسحب ابنها المسدس ويفتح النار عليه.

 

ذكرت شبكة إن بي سي فيلادلفيا أن الشرطة تتبعت أثر الدم الذي قادهم إلى اللص في محطة مترو أنفاق على بعد حوالي ثلاث مبانٍ.

 

تم نقل اللص إلى مستشفى جيفرسون، حيث دخل في حالة حرجة وجار التحقيق في الواقعة.

 

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