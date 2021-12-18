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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. هاندا أرتشيل تخطف قلوب متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

نشرت هاندا أرتشيل صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هاندا أرتشيل في الصورة بإطلالة ساحرة من أحدث جلسة تصوير  مما أثار إعجاب متابعيها.

 

وكانت هاندا أرتشيل تصدّرت غلاف مجلة “ان ستايل” بنسختها التركية، وعُقد لقاء معها وتحدثت عن المرأة والعنف والبيئة والأزياء، وعن العلاقة التي تربطها بالممثل كرم بورسين.

وأظهرت هاندا جانبًا من شخصيتها وهي الاهتمام بالبيئة والاستدامة حيث قالت:. «أحرص على عدم استخدام البلاستيك إلا إذا اضطررت لذلك، وعدم إهدار المياه غير الضرورية، وشراء منتجات قابلة لإعادة التدوير، وفي الوقت نفسه أفصل القمامة في منزلي عن الورق والزجاج والبلاستيك، وأجمع القمامة التي أراها عندما أكون في الإجازة أو في الغابة».

من ناحية أخرى، كان لـ “هاندا” لقاء صحفي قصير مع الصحفيين أثناء خروجها من الشركة التي تدير أعمالها تحدثت الممثلة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل عن ممارستها العلاقة الحميمية مع كرم بورسين.

وقالت هاندا، فى تصريحاتها ردًا على سؤال أحد الصحفيين بعد أن سألها عن حقيقة إقامتها علاقة حميمية مع كريم بورسين، وهو ما عرضها لصدمة من السؤال قائله: «لا لم يحدث ذلك على الإطلاق إن طاقتنا وانسجامنا مستمران».

هاندا ارتشيل كرم بورسين انستجرام اطلالة جلسة تصوير

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