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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة تطرب جمهور موسم الرياض في حفل ميدل بيست

أصالة
أصالة

أحيت الفنانة أصالة نصري ، حفلا غنائيا بالرياض بمهرجان ساوند ستورم على مسرح ميدل بيست أكبر فعالية موسيقية بالشرق الأوسط، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقدمت أصالة باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الخليجية التي تفاعل معها الجمهور. 

حفلات أصالة 

وأحيت الفنانة أصالة حفلا غنائيا منذ يومين على هامش افتتاح مهرجان خوفكان بالشارقة، وخلال الحفل قامت أصالة باستئذان جمهورها أن تخلع حذاءها لشعورها بالراحة كى تتمكن من الغناء بشكل أفضل .

ولم تعد هذه المرة الأولى من نوعها ففى شهر أغسطس الماضى، أحيت أصالة حفلا غنائيا بـ جدة وفاجأت جمهورها بخلع حذائها على المسرح، معلقة :"«صرلي مدّة آخد هالقرار ومتردّدة فيه.. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح أو لا؟.. شو رأيكن إذا قررت أخلع الصندل علشان أعرف أروح وأجي».

وتستعد كل من الفنانة أصالة والفنانة أسماء لمنور لطرح ديو غنائى باللهجة المغربية خلال الأيام المقبلة.

 

أحدث أعمال أصالة 

كان آخر أعمال اصالة الفنية، تتر مسلسل بنت السلطان، للفنانة روجينا، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق كما تظهر روجينا خلاله بأكثر من إطلالة تكشف عن تطور وتحول شخصيتها خلال العمل الذي شارك في بطولته أيضا الفنان باسم سمرة وسوسن بدر وبيومي فؤاد وآخرون.

كما غنت أصالة، تتر مسلسل، قصر النيل  بعنوان " ما بنقدرش" كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أمين أبو حافة الذي قام بتسجيل التوزيع بين باريس ونيو يورك.

مسلسل "قصر النيل" للمنتج محمد مشيش من إنتاج I productions وتلعب بطولته النجمة دينا الشربيني وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك للمنتج محمد مشيش ومن إنتاج i productions. وسيتم عرض العمل عبر قنوات MBC مصر وmbc دراما ومنصة شاهد.

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