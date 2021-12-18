عبد الدايم: فوز نهلة إمام في اليونسكو انتصار وطنى جديد للريادة المصرية

وجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التهنئة للدكتورة نهلة إمام ممثلة وزارة الثقافة المصرية بعد فوزها بعضوية لجنة تقييم الملفات فى انتخابات اليونسكو بأغلبية 21 صوتا من 24 صوت وحصل مرشح الجزائر على صوتين ومرشح تونس على صوت واحد ، وقالت انه انتصار وطنى جديد يعكس جهود الدولة فى الخارج لتأكيد الريادة المصر ية.

وثمنت جهد وزارة الخارجية من خلال وفدها لدى اليونسكو والمستشار وائل عبد الوهاب ، وأكدت الحرص على استمرار التعاون مع منظمة اليونسكو سعيا للحفاظ على ملامح التراث الثقافى الإنسانى بمختلف صوره .