وزير الشباب يصل المنيا لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الرياضية

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ،صباح اليوم السبت ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، عقب وصولة الى المحافظة ضمن زياراتة الميدانية للمحافظة ، والمشاركة في ماراثون الدراجات بمشاركة لفيف من أبناء المحافظة وعقد لقاء مفتوح مع شباب البرلمان.

تناول اللقاء بحث الخطة الإنشائية المحددة خلال الفترة المقبلة لتطوير مراكز شباب وأندية محافظة المنيا ، واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ، وسبل تكثيف البرامج والمشروعات المقدمة من الوزارة والمخصصة لأبناء محافظات الصعيد ، والتي يتم تنفيذها علي مدار العام في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بشباب الصعيد، و إيماناً بدورهم الفعال في تحقيق التنمية.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية ، ذلك بالتنسيق مع السادة المحافظين ، مما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لدى شباب مصر.

لفت صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائما من خلال مختلف المشروعات والمبادرات والبرامج التى تنفذها ، الى استثمار الطاقات الشبابية باعتبارهم اهم مشروع تستثمر فيه الدولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لصالح الوطن ، لإدراك الشباب لاهمئية ممارسة الرياضة ودور مراكز الشباب الفعال في تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية وتعزيز روح الولاء والانتماء.

من جانبة رحب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بوزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له ، مؤكدا أن التعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة يشهد مستوى عالي من التنسيق فيما بينهما ، خاصة في ظل تركيز وزارة الشباب والرياضة على إقامة العديد من الفعاليات التى ترتقي بشباب وأبناء المحافظة.

من المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية الى محافظة المنيا المشاركة في ماراثون الدراجات ، وعقد لقاء شبابي وحواري مفتوح مع أبناء المحافظة ، وتفقد عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.