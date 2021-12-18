ضبط 101 كيلو لحوم مجهولة المصدر خلال حملات تفتيشية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديري مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين منيا القمح بتشكيل حملة تموينية للمرور على المخابز والمحلات العامه ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية وبالإشتراك مع الطب البيطري برئاسة على عبد المحسن مدير الإدارة و تم تحرير محضر ٤٣٧٢١ جنح ضد ك . ر صاحبه فرشة لبيع اللحوم بمنيا القمح لحيازتها وعرضها لبيع لحوم بلديه منتهية الصلاحية وتم التحفظ على (١١ كليو جرام ).

كما تم تحرير محضر ٤٣٧٢٢ جنح ضد م .ح صاحب محل لبيع الدواجن بمنيا القمح لحيازته وعرضه لبيع اوراك دواجن مجهوله المصدر وتم التحفظ على (٨٠ كيلو جرام ) وتحرير محضر ٤٣٧٢٣ جنح ضد صاحب محل جزارة بالسعديين للذبح خارج السلخانه وتم التحفظ على (١٠كيلو جرام )

وتم تحرير محضر ٤٣٧٢٤ جنح ضد ب . هـ صاحب محل بقاله بالسعديين لعدم الإعلان عن الأسعار كما تم تحرير تقارير مخالفة ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز ناقص وغير مطابق للمواصفات.