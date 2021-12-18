ضبط مخابز مخالفة فى حملة تموينية بأجا بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة برئاسة عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية يرافقه رضا عمران مدير إدارة تموين اجا وعبدالناصر ابوالفتوح رئيس قسم الرقابة التموينية بإدارة أجا على المخابز بمركز اجا.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتعليمات السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز لضبط المخالفين.



وأسفرت الحمله عن ضبط مخبز أ.ال.س بقرية منية سمنود لعدم تمكين الحملة من أداء عملها وضبط مخبز م.ح.ال بمدينة اجا ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وضبط مخبز م.ع.ع بقرية منية سمنود، ومخبز ر.ال.ع بمدينة اجا ومخبز أ.ف.م بقرية كفرعوض لانتاجهم خبز ناقص الوزن بمقدار ٨ : ١٠ جرام.

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وسوف تستمر الحملات التموينية لتحقيق أقصى درجات الرقابة والتفتيش على المخابز لضبط المخالفين.