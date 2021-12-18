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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: لقاحات كورونا لم تثبت فاعليتها ضد متحور أوميكرون

متحور أوميكرون
متحور أوميكرون

قالت النائبة مرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن متحور فيروس كورونا أوميكرون انتشر حتى الآن -وفقا لمنظمة الصحة العالمية- في 89 دولة، مشيرة إلى أنه من الطبيعي انتشاره في مصر عاجلا أم آجلا.

وأكدت عبدالعظيم في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأزمة ليست في انتشار أوميكرون في مصر لكن التحدي الأكبر في القدرة على مواجهته، لافتة إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات بالفعل لمواجهة انتشار فيروس كورونا ولا تحتاج إلى إجراءات جديدة.

وتابعت: “الأهم من إصدار قرارات جديدة لمواجهة أوميكرون هو تفعيل الإجراءات الحالية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلا عن تناول اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا”.

وأشارت إلى أنه لم يتم إثبات فاعلية اللقاحات أمام متحور أوميكرون لكن ثبتت فاعليتها في مواجهة فيروس كورونا، حيث لم تعان الحالات الملقحة من الأعراض الشديدة لفيروس كورونا كما لم تضطر إلى دخول العناية المركزة.

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وسجلت مصر، أمس الجمعة، أول ثلاث حالات من متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" بمطار القاهرة الدولي، حيث أكدت وزارة الصحة المصرية في بيان لها: "هناك حالتان لا تعانيان من أي أعراض، والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الحالات الثلاث للعزل والمتابعة من الفريق الطبي". 

اوميكرون مجلس النواب فيروس كورونا وزارة الصحة مطار القاهرة

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