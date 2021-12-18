الأكثر تتويجا بالسوبر.. "كاف" يوجه رسالة تحفيز لـ الأهلي قبل مواجهة الرجاء

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، عن الفريق الأكثر تتويجا بـ لقب السوبر الإفريقي وهو الأهلي حيث توج باللقب 7 مرات منذ موسم 2002.

ونشر الحساب الرسمي لـ السوبر الإفريقي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر”، صوره لفريق الأهلي وعلق: “ 2002 - 2006 - 2007 - 2009 - 2013 - 2014 - 2020.. الأهلي أكثر الفرق تحقيقًا لكأس السوبر الإفريقي برصيد 7 ألقاب!".

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن نتيجة المسحة التي أجرتها بعثة الفريق في فندق الإقامة بالعاصمة القطرية الدوحة جاءت جميعها سلبية.



وكانت بعثة الفريق خضعت لمسحة طبية في القاهرة جاءت نتيجتها سلبية ثم أجرت مسحة في فندق الإقامة في الدوحة وجاءت نتيجتها سلبية أيضا.



ويخوض الفريق في العاشرة من صباح اليوم مرانه الأول في قطر استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.



ويخوض الفريق تدريباته بشكل مغلق، باستثناء السماح للإعلام بحضور جانب من المران الأخير وفقا للضوابط التي وضعتها اللجنة المنظمة للمباراة.

وتضم قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة واحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن واحمد نبيل كوكا.



وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادا لمباراة السوبر الأفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.



ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية.



ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.