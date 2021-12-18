استعدادا لمواجهة الرجاء.. تدريبات خاصة للاعبي الأهلي بـ الدوحة

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على تخصيص فقرة للتدريب على الضربات الثابتة في ختام فقرات المران الذي أقيم اليوم السبت على ملعب الإرسال بالعاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الأفريقي.



وعقد الجهاز الفني جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على العديد من النقاط الفنية والخططية قبل أن يجري تقسيمة كرة قوية استعدادا للمباراة.



وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى ، مرانا قويا للحراس، وأدى الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء فقرات متنوعة في إطار تجهيز الجميع بالشكل المطلوب للمباراة.



كان الجهاز الفني للفريق قد منح المغربي بدر بانون مدافع الفريق راحة من التدريبات اليوم، بعد انضمامه لبعثة الفريق في الدوحة أمس الجمعة على أن يشارك في المران غدا بصورة طبيعية.



كما أدى أحمد عبد القادر لاعب الفريق تدريبات علاج طبيعي على هامش المران اشتملت على فقرات تأهيل بدني وعلاج طبيعي إلى جانب فقرة تدريب منفرد بالكرة بعد تعرضه للإصابة في العضلة الضامة خلال الأيام الماضية.



يذكر أن محمود متولي، مدافع الفريق قد توجه صباح اليوم برفقة الدكتور محمد وفائي إخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالنادي إلى مستشفى سبيتار بمجمع أسباير الطبي في العاصمة القطرية الدوحة للخضوع لفحوصات طبية دقيقة.



كان متولي قد تعرض للإصابة بآلام في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة الأهلي وطلائع الجيش الودية والتي خاضها الفريق؛ استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي.



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الدوحة مساء أمس الجمعة، وخضعت لمسحة طبية في فندق الإقامة بالعاصمة القطرية وجاءت جميعها سلبية وذلك في إطار الإجراءات التي وضعتها اللجنة المنظمة للمباراة.