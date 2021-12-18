نجم مصر.. الحضري يحتفل بـ محمد الشناوي

هنأ عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، النجم محمد الشناوى، حارس مرمى الفراعنه والقلعة الحمراء بمناسبة عيد ميلاده الـ 33 الموافق اليوم 18 ديسمبر.



ونشر الحضري، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة مع محمد الشناوى، وعلق قائلاً: "كل سنة وانت طيب يا نجم مصر وعفبال مليون سنة"



ويحتفل محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ33 فهو من مواليد 18 ديسمبر عام 1988 فى الحامول بكفر الشيخ.



وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية، مع منتخب مصر والقلعة الحمراء حيث شارك مع الفراعنة فى كأس العالم روسيا 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وأوروجواى وهو إنجاز لم يحققه أى لاعب مصرى آخر عبر التاريخ.

