بصورة تجمعهما.. طاهر محمد طاهر يهنئ الشناوي بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ طاهر محمد طاهر، النجم محمد الشناوى، حارس مرمى منتخب مصر والقلعة الحمراء بعيد ميلاده الـ 33 الموافق اليوم 18 ديسمبر.



ونشر طاهر محمد طاهر، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة مع محمد الشناوى، وعلق قائلاً: "عيد ميلاد سعيد"



ويحتفل محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ33 فهو من مواليد 18 ديسمبر عام 1988 فى الحامول بكفر الشيخ.



وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية، مع منتخب مصر والقلعة الحمراء حيث شارك مع الفراعنة فى كأس العالم روسيا 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وأوروجواى وهو إنجاز لم يحققه أى لاعب مصرى آخر عبر التاريخ.

