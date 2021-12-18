القلب الطيب.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد نيللي كريم

هنأت الإعلامية بوسي شلبي لصديقتها الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم السبت 18 ديسمبر.



ونشرت بوسي شلبي صورة تجمعها بالنجمة نيللى كريم عبر حسابها علي انستجرام وكتبت "القلب الطيب الجدعة ربنا يسعدك وتكون سنة حلوة يا حلوة"



تعاقدت نيللي كريم مع شركة العدل جروب لتقديم مسلسل جديد في رمضان 2022، لكن حتى الآن لم تستقر على قصته.



يشار إلى أن نيللى كريم احتفلت بزواجها من لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور في النصف الأول من أغسطس الماضي 2021، في الساحل الشمالي وسط حضور أهل العروسين واصدقائهما.



و أمضيا العروسان شهر العسل في الولايات المتحدة الأمريكية، وعن سبب اختيارهما لهذه الدولة لقضاء شهر العسل بها قالت نيللي كريم إن هشام عاشور عاش لسنوات طويلة هناك ولديه الكثير من الأصدقاء، وهي أيضا شقيقها يعيش هناك لذا فضلا قضاء شهر العسل فيها.