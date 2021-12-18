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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في العناية المركزة.. مدير أعمال الراقصة لورديانا يكشف تطورات حالتها الصحية

الراقصة لورديانا
الراقصة لورديانا

كشف مدير اعمال  الراقصة البرازيلة الشهيرة بمصر " لورديانا" ، حالتها الصحية بعد نقلها لى العناية المركزة الأيام الماضية.

 

وأوضح مدير أعمال "لورديانا" طارق عبد المحسن في تصريح لموقع " صدى البلد" أن  الراقصة البرازيلية لا تزال بالعناية المركزة ولم تخرج منها بعد.

 

وأفاد أنه لم يتم تشخيص مرضها بعد وهي لا تزال بالعناية المركزة، وحالتها ليست مستقرة وهي تحت الإشراف الطبي باستمرار.

يذكر أن الراقصة البرازيلة "لورديانا" نقلت بشكل مفاجأة إلى المستشفى وتم إيداعها العناية المركزة، بعد تعرضها لوعكة صحيفة.

 

وعكة صحية

 

وكان أدمن صفحة الراقصة "لورديانا" ، قد نشر صورة لليد اليمنى  للراقصة البرازيلة الشهير ومعلق بها " كانيولا" طبية ليؤكد دخولها العناية المركزة بعد تعرضها للمرض مؤخراً.

 

وأوضح أدمن صفحة لورديانا في التعليق على الصورة أنه يكتب نيابة عنها، وهي تمر حاليًا بوقت صعب وحالتها الصحية صعبة، وهي تمكث بالعناية المركزة، وبناءً عليه تم إلغاء حفلات الرقص الخاصة بها، متمنيًا لها الشفاء العاجل. 
 

الراقصة البرازيلة الشهيرة لورديانا حالة صحية منوعات ترفيه

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