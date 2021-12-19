عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يوجد تسليم بعد سجود التلاوة؟.. الإفتاء توضح

هل يوجد تسليم بعد
هل يوجد تسليم بعد سجود التلاوة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته "هل يوجد تسليم بعد سجود التلاوة؟".

 

وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عن سؤال قائلا: نعم على الشخص إذا سجد للتلاوة أن يجلس من السجود ويسلم.

 

هل يجوز سجود التلاوة دون ارتداء الإسدال؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “عند قراءة القرآن تقابلنى سجدة تلاوة فهل يجوز السجود دون ارتداء الإسدال؟”.


وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز السجود للتلاوة بدون ارتداء الإسدال.

 

وأوضح أمين الفتوى أن سجدة التلاوة صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة، من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة.

عندي عيب وهو إني بمشي أعد أدوار العمارات.. مبروك عطية يرد ضاحكًا

هل يجوز لأمي المسنة أن تمسح على ملابسها في الوضوء نظرا لشدة البرد؟

ماذا أفعل حال عدم القدرة على سجود التلاوة

ماذا افعل حال وردت سجدة وأنا فى مكان لا يمكن فيه السجود .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية ، إن القصد من السؤال هو سجود التلاوة والتى تطرأ عند قراءة القرآن سواء كان ذلك فى المواصلات او ماشابه ذلك من الاماكن التى لا يستطيع فيها الانسان ادائها بها وهنا الانسان بين أمرين اما أن ينتظر حتى الوصول إلى أقرب مكان يمكن فيه السجود او ان يستعيض عن ذلك بذكر بما ذكره أمة الشافعية بأن يقول القارئ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر أربع مرات ومنهم من زاد قول لا حول ولا قوة إلا بالله فذلك يقوم مقام سجدة التلاوة والتى أدائها سنة .

ذكر بديل عن سجود التلاوة

وردا على سؤال: “ما التصرف الشرعي إذا كنت في المواصلات؟”، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه إذا كان الإنسان في مكان لا يستطيع فيه السجود فلا مانع من ترك سجود السهو لأنه سنة من فعل أخذ الثواب ومن تركه لا يأثم ولا عليه شيء، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك سجود التلاوة حتى لا يكون فريضة على المسلمين.
وكشف أمين الفتوى أن هناك ذكرا يقال إذا تعذر القيام لسجود التلاوة وحتى ولو كنت تقرأ في مكان تستطيع فيه السجود أو متوضئا وهو "سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إلَهَ إلا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ" .
وأشار إلى أن السجود عقب تلاوة آية من آيات السجود سنةٌ مؤكدةٌ في الصلاة وفي غيرها، وبعض الفقهاء اشترط الوضوء والطهارة لمن يسجد عند التلاوة.

 

سجود التلاوة الإفتاء هل يوجد تسليم بعد سجود التلاوة هل يجوز سجود التلاوة دون ارتداء الإسدال ماذا أفعل حال عدم القدرة على سجود التلاوة ذكر بديل عن سجود التلاوة

موضوعات متعلقة

عندي عيب وهو إني بمشي أعد أدوار العمارات.. مبروك عطية يرد ضاحكًا

علاج الحسد والعين للأطفال.. الإفتاء تجيب

فتاوى تشغل الناس : هل يحق لأمي المسنة أن تمسح على ملابسها في الوضوء نظرا لشدة البرد؟.. لماذا رغَّب النبي في التشهد بعد الوضوء؟.. ما حكم المسح على الملابس الضيقة عند الوضوء في العمل؟

هل يعفو الله عني ويقبلني إن رجعت إليه مع كثرة ذنوبي؟

معنى التوكل على الله.. مركز الأزهر يوضح

في اليوم العالمي للغة العربية.. تعرف على أهم خصائص لغة القرآن الكريم

هل يجوز لأمي المسنة أن تمسح على ملابسها في الوضوء نظرا لشدة البرد؟

متى نستطيع بسهولة ويسر الفرار إلى الله؟.. علي جمعة يجيب

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مايكروسوفت تنصح جميع مستخدمي ويندوز باتخاذ هذا الإجراء لوجود ثغرات أمنية خطيرة

أشد نوع فتكًا.. شاهد ثعبان سام يختبئ داخل حذاء طفل|فيديو

ما كيفية صلاة الصبح لمن فاته الفجر؟ .. دار الإفتاء تجيب

أرخص سيارة كروس اوفر موديل 2022 بالسعودية .. صور

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 19-12-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعبون خالفوا الاتفاق.. أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر

الحرارة تحت الصفر.. موجة أمطار رعدية وعاصفة تضرب البلاد خلال ساعات

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في مدارس البحيرة غدا

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

أمطار وأجواء شديدة البرودة.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

حرصا على سلامة الطلاب..تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات الشمالية|تحذير من طقس الأحد بالقاهرة والجيزة

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فئران تركض فوق الكرواسون داخل متجر شهير في مقطع يثير الضجة|فيديو

حالة نادرة.. جنين ينمو داخل كبد امرأة بدلًا من الرحم|فيديو

في شريحة إلكترونية.. زراعة شهادات لقاح كورونا تحت الجلد لتجنب فقدانها|صور

الدُقة .. أكلة مصرية أصيلة احتلت مكانة كبيرة فى الأفلام القديمة .. واختفت مع الزمن | نوستالجيا

فيديو

بعد صراع مع المرض.. وداعًا الفنان محب كاسر صاحب القلب الطيب |فيديوجراف

الفلوس دي حلال؟.. قصة مؤثرة لـ مسن المنيب مع مذيع الشارع

هل فلوس الرقص حرام؟.. رد جرئ ومفاجئ من فيفي عبده

تحذير شديد من الأرصاد: درجات الحرارة ستصل الى 5 مئوية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ