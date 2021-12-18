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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب: الاكتشافات المستمرة في القطاع حولت مصر إلى مركز إقليمي

النائب حسام صالح
النائب حسام صالح عوض الله

قال النائب حسام صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن ما تحقق في مصر من مشاريع عملاقة وتنموية وفي مجال الطاقة خلال 7 سنوات، منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، يؤكد أن مصر على طريق الجمهورية الجديدة، وأنها تواصل التنمية والعمران بأقصى ما تستطيع لخدمة ملايين المصريين والدخول للمستقبل وتأكيد مكانة البلاد، كقوة عربية وإقليمية سياسيا واقتصاديا.


ولفت صالح في تصريحات له اليوم، إلى أن إجمالي المشاريع المنفذة في مصر طيلة السنوات الماضية وصل إلى ما يزيد عن 14 ألف و700 مشروع كبير في مختلف المجالات، منهم 115 مشروعا في مجال الطاقة وهو إنجاز ضخم لم تستطع أي حكومة تحقيقه كما لم يتحقق في أي عهد سابق.

وتابع رئيس طاقة البرلمان، أن مصر تسابق الزمن، تحت قيادة الرئيس السيسي لإنشاء مشاريع ضخمة تدفع الاقتصاد الوطني للأمام وتستوعب مئات الآلاف من الشباب.

وأشار النائب إلى أن الاكتشافات المستمرة والمتواصلة في مجال الطاقة، وبالخصوص في "حقل ظهر"، في البحر المتوسط، والذي يعتبر أكبر اكتشاف غاز في مصر وربما في أفريقيا كلها، والتوقعات المستقبلية كلها تؤكد أن مصر أصبحت مركزا رئيسيا للطاقة عبر سياسة محكمة وواضحة من جانب الدولة بقيادة الرئيس السيسي، وستحقق اكتفاءا ذاتيًا من الطاقة خلال السنوات القليلة القادمة.

كما نوه النائب حسام صالح، إلى ما تحقق في مجال الكهرباء، طوال السنوات الماضية ضمن مشاريع الطاقة الضخمة في البلاد، بعدما أقدمت مصر على بناء محطات الطاقة، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، واستطاعت أن تقضي على الانقطاعات المستمرة، وتحقق الاكتفاء الذاتي وتحقق فائضا أيضا في الكهرباء، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على باقي المجالات.

طاقة الرئيس السيسي مجلس النواب البحر المتوسط الكهرباء

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