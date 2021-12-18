عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

الذهب
الذهب

قال نادي نجيب عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنه تم تطبيق الفائدة علي الأسهم وعلى الدولارات الأمريكية وعلى السندات فهذا سيعمل علي تراجع الذهب وهذا لان المستثمرين يبيعون أطنان كثيرة من الذهب وهذا يساعد علي انخفاض سعر الذهب نظرية العرض والطلب للسوق .

 

وأضاف نادي نجيب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المصري أفندي " المذاع على قناة " المحو " ، إن العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة بشكل عام علاقة عكسية دائما، لافتة إلي أن سعر الذهب الآن مناسب للشراء والأسبوع الماضي كان أفضل سعر الذهب في 48 ساعة زاد بمعدل 13 جنيه مرة 6 جنية وثاني يوم زاد 7 جنية .

شعبة الذهب تكشف عن سبب انخفاض سعره وتحدد الوقت المناسب لشرائه.. فيديو

أسعار الذهب اليوم السبت 18-12-2021 .. فيديو

وأوضح نادي نجيب ، إن أسعار الذهب الآن مناسبة لأنه قبل ذلك الجرام وصل إلي 840 جنية و850 جنيها وسعر جرام الذهب اليوم وصل إلى 788 جنيه لعيار 21 وخلال هذا الأسبوع سيكون هناك ارتفاع في أسعارها الوقت الآن مناسب للشراء أكثر من البيع .

وارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية اليوم السبت بمتوسط 6 جنيهات في الجرام الواحد علي مستوى المشغولات الذهبية وذلك علي أساس أسبوعي بمحلات الصاغة.


وبحسب موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في اسعار المشغولات الذهبية فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى فئة في سوق الذهب نحو 903 جنيهات مقابل 896 جنيها في الأسبوع الماضي بزيادة تبلغ 7 جنيهات.

الذهب سعر الذهب اسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 24

موضوعات متعلقة

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

ارتفاع سعر الذهب 6 جنيهات في أسبوع

أسعار الذهب اليوم السبت 18-12-2021 .. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-12-2021

ترشيحاتنا

هل توجد أضرار حال تغيير نوع اللقاح في الجرعة التعزيزية؟ الصحة تجيب|فيديو

ابتلع القفل بمفتاحه.. حيلة خطيرة من سجين للهروب في سوريا

حرصا على سلامة الطلاب..تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية

سارعوا بالثانية أو التنشيطية.. 3 أمور رئيسية للحماية من متحورات كورونا بالسعودية

البرلمان الليبى: اللجنة المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية أنهت أعمالها

بعد "التسلسل الجيني".. الصحة: إصابة 3 حالات بمتحور أوميكرون في مصر.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعبون خالفوا الاتفاق.. أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في مدارس البحيرة غدا

الحرارة تحت الصفر.. موجة أمطار رعدية وعاصفة تضرب البلاد خلال ساعات

أمطار وأجواء شديدة البرودة.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات الشمالية|تحذير من طقس الأحد بالقاهرة والجيزة

تعطيل الدراسة غداً بمدارس ومعاهد كفر الشيخ

إعلان صادم من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق".. تفاصيل التحقيق مع الشيخ الحشاش

90 دولة منها مصر| العالم في مصيدة أوميكرون وتحذير مخيف من الصحة العالمية

حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد ضحايا إعصار الفلبين المدمر لـ33 قتيلا |صور

موسم الرياض| بلقيس تشعل حماس جمهورها في ساوند ستورم

فيديو

بعد صراع مع المرض.. وداعًا الفنان محب كاسر صاحب القلب الطيب |فيديوجراف

الفلوس دي حلال؟.. قصة مؤثرة لـ مسن المنيب مع مذيع الشارع

هل فلوس الرقص حرام؟.. رد جرئ ومفاجئ من فيفي عبده

تحذير شديد من الأرصاد: درجات الحرارة ستصل الى 5 مئوية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ