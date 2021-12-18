بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

قال نادي نجيب عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنه تم تطبيق الفائدة علي الأسهم وعلى الدولارات الأمريكية وعلى السندات فهذا سيعمل علي تراجع الذهب وهذا لان المستثمرين يبيعون أطنان كثيرة من الذهب وهذا يساعد علي انخفاض سعر الذهب نظرية العرض والطلب للسوق .

وأضاف نادي نجيب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المصري أفندي " المذاع على قناة " المحو " ، إن العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة بشكل عام علاقة عكسية دائما، لافتة إلي أن سعر الذهب الآن مناسب للشراء والأسبوع الماضي كان أفضل سعر الذهب في 48 ساعة زاد بمعدل 13 جنيه مرة 6 جنية وثاني يوم زاد 7 جنية .

وأوضح نادي نجيب ، إن أسعار الذهب الآن مناسبة لأنه قبل ذلك الجرام وصل إلي 840 جنية و850 جنيها وسعر جرام الذهب اليوم وصل إلى 788 جنيه لعيار 21 وخلال هذا الأسبوع سيكون هناك ارتفاع في أسعارها الوقت الآن مناسب للشراء أكثر من البيع .

وارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية اليوم السبت بمتوسط 6 جنيهات في الجرام الواحد علي مستوى المشغولات الذهبية وذلك علي أساس أسبوعي بمحلات الصاغة.



وبحسب موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في اسعار المشغولات الذهبية فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى فئة في سوق الذهب نحو 903 جنيهات مقابل 896 جنيها في الأسبوع الماضي بزيادة تبلغ 7 جنيهات.