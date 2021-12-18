لميس الحديدي عن وصول أوميكرون في مصر: أرجوكم خدوا الجرعة التعزيزية

من لم يحصل على اللقاح من الأساس يسجل بسرعة

علقت الإعلامية لميس الحديدي على وصول متحور "اوميكرون" في مصر بعد إعلان وزارة الصحة الكشف عن ثلاث حالات بالأمس وأنه تم عزلهم قائلة : "مش لازم تبقى ثلاث حالات فقط من الممكن أن يكون منتشراً شأننا شأن دول العالم ".

وقالت "لميس الحديدي" خلال برنامجها "كلمة أخيرة " المذاع على شاشة "ON" : "العالم يتجه من جديد صوب الاغلاق بعد إرتفاع الاصابات بشكل غير مسبوق هولندا أعلنت منذ قليل الاغلاق حتى 14 يناير وفرنسا منعت إحتفالات الكريسماس والحفلات الموسيقية ".

وأوضحت "لميس الحديدي" أن بريطانيا هي المصاب الأكبر في موجة كورونا الحالية حيث أعلنت أنه يومياً يدخل للمستشفيات 3 آلاف حالة مصابة من إجمالي إصابات يومية يصل إلى 90 ألف حالة قائلة : "بنتكلم عن إصابات مرتفعة جداً".

سيكون السلالة السائدة حول العالم

وأشارت "لميس الحديدي" إلى أن المتحور الجديد سيكون السلالة السائدة حول العالم خلال الفترة القادمة وليس " دلتا "، موضحة أن الحديث عن شكل الإصابات وملامحها، وهل يؤدي للوفاة من عدمه لازالت المعلومات محدودة وفقاً للصحة العالمية لكنها أوضحت أن أعداد الداخلين للمستشفيات في الخارج أمر مقلق".

وقدمت "لميس الحديدي" رسالة للمصريين قائلة : "الجرعة التعزيزية بدأت وكثير بدأت تصل إليهم الرسائل، أرجوكم روحوا ولا تتأخروا ومن لم يطعم حتى الآن إحصلوا على اللقاح .. هذا المتحور شديد الانتشار وبما أنه دخل لمصر يبقى خلاص".

وأكملت "لميس الحديدي" أنه مهما أغلقت حدود البلدان لن تقف حائلاً أمام تفشي المتحور الجديد قائلة : بنتكلم عن متحور سريع الانتشار غزى 89 دولة حتى مساء اليوم".