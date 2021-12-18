الحبيب شريك النجاح.. أصالة تهنئ شقيقها بعيد ميلاده.. شاهد

هنأت المطربة السورية أصالة نصري شقيقها أنس بعيد ميلاده، عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



ونشرت اصالة صورة تجمعها بشقيقها وعلقت "كل سنة والسند الغالي أخي الأنوس بألف خير وصحة وعافية وتبقي الحبيب شريك النجاح والأمان والدفا وكل العمر سند لبعض واشوفك تحقق ماتتمناه يارب العالمين"



وأحيت الفنانة أصالة نصري ، امس الجمعة حفلا غنائيا بالرياض بمهرجان ساوند ستورم على مسرح ميدل بيست أكبر فعالية موسيقية بالشرق الأوسط، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.



وقدمت أصالة باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الخليجية التي تفاعل معها الجمهور.