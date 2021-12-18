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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قدام مرايتها.. نيكول سابا تستعرض رشاقتها وأناقتها بـ بدلة سواريه

نيكول سابا
نيكول سابا

تألقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا في جلسة تصوير جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نيكول بإطلالة ساحرة وناعمة أمام المرآة، حيث ارتدت  بدلة سواريه باللون الفضي و بقصة مميزة حول صدرها، وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.


واعتمدت نيكول على المكياج الناعم، واللون الروز الفاتح كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، وعلقت قائلة "قدام مرايتها مين احلى"


واحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا، احتفالية خاصة الخميس الماضي داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية وبعض الأجانب.


وتألقت الفنان اللبنانية خلال الحفل؛ الذي شهد حضورا كبيرا، وقدمت عددا كبيرا من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها: براحتي، التوتو ني، قررت، بالإضافة إلى يا واد يا تقيل، سهر الليالي، صورة سيلفي، الجو حلو التي تفاعل معها الجمهور.
 

 

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قدام مرايتها الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ تستعرض رشاقتها واناقتها جلسة تصوير جديدة بدلة سوارية القاهرة الجديدة

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