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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ جلد لامع .. عبير صبري تبهر جمهورها بأنوثتها

عبير صبري
عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها صورا جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهرت عبير صبري في الصورة باطلالة كلاسيك جذابة وهي مرتدية بلوفر صوف باللون الأسود، وبنطالً جلد بالاسود اللامع، وانتعلت حذاء انيق بكعب عال، وتركت شعرها مُنسدلًا على كتفيها.


وشاركت عبير صبري  في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.


مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

https://www.instagram.com/reel/CXn6TfUAZRj/?utm_medium=copy_link

 

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IMG_٢٠٢١١٢١٨_١٥١٩٣٦
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IMG_٢٠٢١١٢١٨_١٥١٩٢٦
IMG_٢٠٢١١٢١٨_١٥١٩١٧
IMG_٢٠٢١١٢١٨_١٥١٩١٧
IMG_٢٠٢١١٢١٨_١٥١٨٥٨
IMG_٢٠٢١١٢١٨_١٥١٨٥٨
IMG_٢٠٢١١٢١٨_١٥١٨٤٨
IMG_٢٠٢١١٢١٨_١٥١٨٤٨
الفنانة عبير صبري إطلالة كلاسيك اللون الاسود صور جديدة تبهر جمهورها جلد لامع

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