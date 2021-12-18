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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري سلامة مرورية: عقوبات المرور في مصر من الأشد في العالم

صدى البلد

أكد اللواء الدكتور أيمن الضبع، استشاري السلامة المرورية، أن مصر تشهد انجاز غير مسبوق في ملف تطوير الطرق ونسبة الحوادث انخفضت كثيرا بعد المشروع القومي للطرق ولكن لابد من الاستمرار في هذا الاتجاه وتكون هناك منظومة مستدامة، لافتا إلى أن مصر بها منظومة طرق كودية جيدة وطورت ملف النقل الجماعي بشكل مميز.

وكشف اللواء الدكتور أيمن الضبع، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن بعض عقوبات المرور في مصر أشد من العقوبات فى العالم ولكن لابد من العمل على الوعي الجمعي للمواطنين في السلامة المرورية قبل تطبيق العقوبة.

وأشار اللواء أيمن الضبع، إلى أن الكشف الطبي الشامل قبل إعطاء رخصة القيادة يحافظ على حياة الجميع ويجب إجراء فحص نفسي شامل قبل إعطاء رخصة القيادة، متابعا: "يجب إنشاء مدارس محددة لتعليم القيادة وعدم إعطاء رخصة قيادة إلا بعد كشف طبي شامل"، مؤكدا عدم إصدار أي رخصة قيادة مهنية إلا بعد تحليل المخدرات.

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