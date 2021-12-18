جسمي كان يرتعش.. تعليق الفنان أحمد صيام على تمثيل ابنته |شاهد

تحدث الفنان أحمد صيام عن مهنة الفن، ومنعه ابنته بسنت من التمثيل.

وقال صيام خلال حواره مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر قناة "الحياة"،مهنة الفن إدمان، وابنتى بسنت من وهى طفلة تريد التمثيل وكنت رافضا تماما.

وأكد الفنان أحمد صيام، أن الفنان يواجه فى بدايته صعوبات كثيرة، خاصة الفنانات.

ولفت أحمد صيام، إلى أنه بعد انتهاء ابنته من دراستها بالجامعة، ترك القرار لها، معقبا: "قولتلها القرار ليكى بس شوفى حد يحكم على موهبتك".

جسمى بيرتعش

وتابع صيام: أول تجربة لها على المسرح ذهبت لحضورها وكنت متوترا للغاية وجلست على طرف الكرسى وكان جسدى يرتعش".

وأضاف صيام قائلا:" بعد أول جملتين لبسنت مراتى كانت قاعدة جمبى قولتلها على فكرة البنت كويسة".