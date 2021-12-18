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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مقلي وطاجن.. طريقة عمل البيف بالبيض بوصفتين مختلفتين

مقلي وطاجن .. طريقة
مقلي وطاجن .. طريقة عمل البيف بالبيض بوصفتين مختلفتين

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل البيف بالبيض لأنه من الوجبات المناسبة لجميع الأوقات في اليوم فيمكن تحضيرها للعشاء أو الإفطار أو عملها فى ساندوتشات أو وضعها في لانش بوكس الدراسة أو العمل.

ترغب النساء فى تعلم طريقة عمل البيف بالبيض بمذاق مميز مثل الأنواع الجاهزة المباعة فى المطاعم لكي تلقى إعجاب جميع أفراد أسرتها.

نقدم لكم فيما يلي طريقة عمل البيف بالبيض في المنزل بوصفتين مختلفتين تماما .

طريقة عمل البيف بالبيض المقلي

نقدم لكم طريقة عمل البيف بالبيض بخطوات احترافية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى  مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة
 

مقادير أقراص البلوبيف بالبيض
1 علبة بلوبيف 

2 كوب بطاطس مسلوقة مهروسة 

3 بيضة 

بصلة مفرومة

فلفل حار  حسب الرغبة

3 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة دقيق

 1 ملعقة كبيرة بقسماط 

ملح 

فلفل أسود 

خبز كيزر للتقديم 


طريقة عمل البلوبيف بالبيض
* يقلب البصل مع الملح والفلفل الأسود ويضاف البقدونس المفروم والبيض ويقلب الخليط جيدا  ويمكن إضافة القليل من البقسماط والدقيق وقلبيهم جيدا.

* شكلي الخليط على شكل أقراص واقليها فى الزيت الساخن وتقلب على الوجه الآخر ويمكن أن توضع الأقراص فى الفرن على النار ويقدم مع الخبز الكيزر مثل البورجر أو مع العيش البلدي فى اللانش بوكي أويتم عمله كقطعة كبيرة في الزيت ويقدم ساخنا وبالهنا والشفا.

 

طريقة عمل البيف بالبيض في الفرن 

نقدم لكم طريقة عمل البيف بالبيض في الفرن بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.


مقادير طاجن البيف بالبيض
بلوبيف 

بيض

 بصل مفروم 

ملح

فلفل أسود

زيت

فلفل رومى مفروم

زيتون أخضر 

زيتون أسود 

طماطم مفرومة 

صلصة طماطم 


طريقة عمل البيف بالبيض في الفرن 
* شوحى البصل مع ملح وفلفل أسود وزيت ثم ضيفى اليه الفلفل الرومي والطماطم المفرومة و الصلصة و يقلبوا مع بعض بشكل جيد حتى يمتزجوا تماما

* ضعى البلوبيف على الخليط السابق وقلبيهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات ثم ضيفى  الزيتون و قلبيهم جيدا.

*ضعي خليط البولبيف فى طاجن الفرن ثم ضعى عليه البيض بعد فتحه وادخليه الفرن  وانتظري حتى تمام النضج ويقدم ساخنا مع العيش البلدي.

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