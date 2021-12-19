الراجل حدف التليفون بصوره وڤيديوهاته .. محمد رمضان يوجه رسالة لـ شرطة دبى | تفاصيل

وجه الفنان محمد رمضان الشكر لـ شرطة دبى لـ إعادتها تليفون لـ صاحبه الذى حدفه لـ رمضان فى الحفل ، ونشر رمضان فيديو عبر حسابة بموقع انستجرام .

وعلق محمد رمضان “ شكراً شرطة #دبي رجعت التليفون لصاحبه بعد الحفلة لان الراجل الطيب حدفه بصوره وڤيديوهاته وستوريهاته ”.

أحيا الفنان محمد رمضان حفلا أمس في "إكسبو 2020 دبي"، بحضور جمهور كبير تجمّع في مسرح اليوبيل، لم يتوقف عن التفاعل مع جميع اغنيات واستعراض الحفل الذي شاركه فيها الفرق الاستعراضية، شاكراً دولة الإمارات وإدارة معرض معرض إكسبو 2020 دبي على التنظيم والاهتمام الكبير الذي يقدمه المعرض أمام العالم أجمع، مثنياً على جميع تفاصيل التنظيم والاعداد للياسري للإنتاج الفني، متمنياً إستمرار التقدم والازدهار للإمارات قيادة وشعب ومقيمين من جميع الجاليات العربية والأجنبية.

وتنقل محمد رمضان بين مجموعة من أغنياته التي حققت نجاحاً وانتشاراً بين الجمهور في مصر والعالم العربي، وسط صيحات وتفاعل الجمهور الذين يحفظون جميع أغنياته ويرددونها معه دون توقف على مدار حفله كاملاً، ليسجل ذكرى رائعة له شخصياً ولجميع من حضر الحفل الضخم.