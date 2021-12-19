لا بترحموا ولا تخلوا رحمة ربنا تنزل.. رد علي جمعة عن رفض الأبناء زواج الوالدين

علق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على بعض الحالات التي يرفض فيها الأبناء من زواج والدهم كبير السن، قائلا "انتوا لا بترحموا ولا بتخلوا رحمة ربنا تنزل".

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الأبناء يبررون رفضهم لزواج والدهم الذي يريد الونس والرعاية في نهاية حياته، بأن هذا القرار يعيبهم ، موجها لهم رسالة "العيب في اللي انتوا بتعملوه".

وأشار إلى أن هناك أبناء لا يرعون والديهم ولا يعاملوا والديهم بالرحمة ومع ذلك يرفضون زواجهم بدافع العيب وهم في الأساس لم يقوموا بواجبهم تجاههم، وقد يعلموا بوفاة الأب أو الأم بيومين أو ثلاثة لأنهم بعيدين عنهم.



وأشار إلى أن أرذل العمر، هو المقصود به السن الذي تحتاج فيه إلى غيرك مستشهدا بقوله تعالى (وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ) منوها أن هذا السن صعب جدا على الإنسان ففيه يحتاج إلى غيره لمساعدته وقد لا يجد.