العراق.. تدمير مخابئ لـ داعش في كركوك

أعلت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، تدميرمخابئ لفلول “داعش” الاجرامي في محافظة كركوك.

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، ذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن قوة من اللواء 40 بالحشد الشعبي نفذت عملية أمنية لعدة مناطق في محافظة كركوك".

وأضاف البيان أن "العملية شملت تفتيش المناطق محاذية لقاطع المسؤولية بحثا عن فلول داعش وتدمير مخابئه حفاظا على أمن المواطنين ضمن قاطع المسؤولية في كركوك".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش العراقي، إلقاء القبض على قيادات كبيرة من تنظيم داعش الإرهابي.

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، قال المتحدث باسم الجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، في بيان الخميس الماضي، إنه: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، نُفذ أبطال جهاز مكافحة الإرهاب واجبات مُتفرقة في مُحافظات العراق ابتدأت من قضاء الطارمية في بغداد والتي أُلقي القبض فيها على" متهمين أثنين " يختصان بتعليم صناعة العبوات الناسفة"

وأضاف: "كما تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على (3) عناصر من عصابات داعـش في قضائي الفلوجة والرمادي بمُحافظة الأنبار غربي البلاد".

وتابع رسول: "اختتم فرساننا عملياتهم بإلقاء القبض على شخص ينتحل صفة منتسب بجهاز مكافحة الإرهاب في محافظة بغداد - الكمالية كان يساوم المواطنين

على مبالغ مالية من أجل التعيين".

وشدد المتحدث باسم الجيش العراقي على أن: "جهاز مكافحة الإرهاب يعرض الجزء القليل من عملياته إلى وسائل الإعلام لدواعي استخبارية"، مؤكدا أن "الجهاز قد ألقى القبض على رؤوس كبيرة من داعـش الإرهابية سيتم عرضها في الوقت المُناسب".