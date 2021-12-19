توقعات 2022.. عام موفق لأربع ابراج هل انت منهم؟

عندما قلنا وداعًا لعام 2020 ، توقعنا أن يبشر عام 2021 بأمل جديد، لم تدم النشوة طويلاً بعد فترة وجيزة ، حيث تسبب الوباء في إحداث الفوضى في جميع أنحاء البلاد.

مع ازدياد سرعة التطعيم الآن وتصرف السلطات بسرعة ضد البديل الجديد ، فإننا نبقي أصابعنا متقاطعة بينما نستعد لاستقبال عام 2022.

نظرًا لأنه يُعتقد أن علامات الأبراج لها تأثير هائل على حياتنا ، يخبرنا المنجم والمتنبئ بانديت جاغاناث جورو جي ما الذي يمكن توقعه في عام 2022.

برج الحمل

لا يزال الحمل في الغالب غير رادع بسبب حواجز الطرق في الحياة، من المتوقع أن تكون الأمور مختلفة قليلاً هذه المرة ، حيث سيواجه برج الحمل الكثير من التحديات.

من المتوقع أن تكون الفترة من يناير حتى منتصف عام 2022 أكثر صعوبة، قد تكون هناك عقبات في حياتهم الشخصية والمهنية.

الجانب الأكثر إشراقًا هو أن المشكلات ستبدأ في حلها في وقت لاحق من العام ، ولكن سيكون هناك بعض مواطني الحمل الذين قد يستمرون في مواجهة مشاكل صحية أو شخصية في الحياة. من المتوقع أن يسير كل شيء على ما يرام على صعيد العمل.

برج الثور

الإسراف والاحتواء هما الصفتان اللتان تحافظان على تقدم سكان برج الثور في الحياة لكن هذا العام ، لن يتردد هؤلاء الأشخاص في العمل الجاد من أجل تحسين حياتهم المهنية.

سيظلون من ذوي التوجهات المهنية للغاية وسوف يقومون بعمل رائع في حياتهم المهنية. الحظ في صالحهم ، وخاصة بعد فترة أبريل 2022 ، ستكون حركات الكواكب جيدة جدًا لسكان برج الثور. إنهم قادرون على الازدهار في حياتهم خلال العام.

برج الجوزاء



سيتعين على سكان الجوزاء الفضوليين الفكريين ، والذين يتمتعون أيضًا بطبيعتهم المرحة ، أن يتركوا المتعة في المقعد الخلفي لفترة من الوقت. سيجلب الربع الأول من عام 2022 تحديات مالية وعقلية في حياتهم. سيبذلون جهودًا للسيطرة على الموقف وسيحاولون القيام بأشياء مختلفة.

لن يرضيهم شيء. مهما كانت التحديات ، فإنها ستبقى إيجابية. يجب ألا يعتمدوا على عامل

برج السرطان

يلتقط السرطان طاقات الغرفة بسهولة قد يجدون صعوبة في الحفاظ على نفس الزخم كما هو ، لأنه قد يكون هناك العديد من المشاكل في المستقبل. سيشعرون دائمًا بالسلبية وانعدام الثقة.

يجب أن يتذكروا أنه لا يوجد شيء دائم في الحياة يحتاج السرطان إلى إحداث تغييرات مفيدة في نمط الحياة ومواصلة التعلم من أخطائه.

برج الأسد

يمكن توقع الكثير من التغييرات من قبل مواطني برج الأسد في العام المقبل، سيحصلون على بعض السعادة غير المتوقعة من زاوية ما أو أخرى.

على سبيل المثال ، قد يحصل السكان الأصليون الذين انتظروا طويلًا لربط العقدة على عرض زواج مناسب. بعض المحظوظين سينعمون أيضًا بالأطفال.

أولئك الذين لم ينجحوا في وقت سابق سيحققون النجاح المنشود في عام 2022.

برج العذراء

ثقة ومدروسة وحساسة تلخص هذه الكلمات الثلاث ما هو برج العذراء. في عام 2022 ، كل شيء مفيد لأبناء برج العذراء ، سواء كان ذلك في الصحة أو الثروة أو التعليم أو الوظيفة. باستثناء الحياة الشخصية ، سيكون كل شيء على ما يرام بالنسبة لهم. الأشخاص الذين يرغبون في الذهاب والدراسة في الخارج ، سيحصلون على نتائج جهودهم.

الميزان

قد يعاني الميزان من الاكتئاب والتوتر والإفراط في التفكير. سوف تهيمن قضايا الأسرة على أذهانهم. حتى في مساحة العمل ، لن تسير الأمور وفقًا لها. يجب ألا يفقدوا الأمل لأن التمسك بمبادئهم سيساعدهم على الإبحار خلال المرحلة الصعبة.

العقرب

تميل العقرب إلى أن تكون عاطفية للغاية وعميقة كشخص إنهم لا يحبون أن يأخذوا الأمور باستخفاف في الحياة ، كما أن عام 2022 لن يكون سهلاً عليهم سيكون عام الصعود والهبوط. سيواجهون بعض المشاكل أثناء مساعدة شخص آخر حتى أبريل ، يجب أن يكونوا حذرين للغاية ، لكن بعد تلك الفترة يمكنهم التنفس الصعداء.

برج القوس

يُعتقد أن المساعي الفكرية والروحية هي القوى الدافعة لأبناء القوس السنة القادمة ستكون جيدة جدا بالنسبة لهم. ستكون القضايا المالية والصحية والثروة في جانب إيجابي للغاية على مدار العام. في عام 2022 ، سيعمل هؤلاء الأشخاص بجد للغاية وهناك الكثير من الفرص للعديد من الأشياء غير المتوقعة لتغيير حياتهم إلى الأبد.

الجدي

الجدي ليس عمليًا فقط في النهج ، ولكنه أيضًا طموح للغاية. حتى في العام المقبل ، سيكون سكان الجدي متحمسين وحيويين للغاية. سيكون لديهم روح إيجابية للغاية وقد يفعلون الكثير من الأشياء الجديدة. الحياة المهنية ، والتمويل ، والتعليم ، والوظيفة ، والصحة ، والحياة العاطفية - كل ذلك سيكون جيدًا جدًا. هناك أيضًا فرص للقيام بأشياء غير عادية.

الدلو

برج الدلو يشبه الهواء ، مما يشير إلى عدم وجود شكل أو مظهر مميز في نفس الوقت ، هم موجهون نحو المستقبل ويعتمدون على أنفسهم.

من المتوقع أن تسير الحياة الشخصية والمهنية بشكل جيد للغاية بالنسبة إلى برج الدلو يجب أن يكونوا حذرين فقط بشأن صحتهم.

برج الحوت

سمات شخصية الحوت تجعلهم حساسين عاطفيًا ويدركون عاطفيًا لقد مروا بأوقات عصيبة في الماضي القريب ، ولكن يبدو أن الطريق أمامهم مشرق للغاية بالنسبة لهم. سيبدأ العديد من هؤلاء المواطنين في الحصول على عروض وترقيات جديدة في العمل. ستكون العلاقة مع الناس من حولك رائعة أيضًا.