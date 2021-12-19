ترقية شقيقة زعيم كوريا الشمالية إلى منصب سياسي جديد.. تفاصيل

رجح تقرير إعلامي من كوريا الشمالية، ترقية كيم يو جونج، شقيقة الزعيم كيم جونج أون، إلى منصب سياسي أعلى.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن التقرير، أن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أدرجت في التقرير المتعلق بمراسم إحياء الذكرى السنوية العاشرة لوفاة الزعيم السابق كيم جونج إيل، كيم يو جونج إلى جانب أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الذين حضروا الحفل.

وتم إدراج كيم يو جونج بين 8 أعضاء حاليين في المكتب السياسي وأعضاء مناوبين آخرين، مما يشير إلى أنه "ربما تم تعيينها عضوا أو عضوا بديلا في الجهاز".

وفي بث للمراسم من قبل تلفزيون كوريا الشمالية الجمعة الماضي، شوهدت كيم تقف بجانب كيم يونغ-تشول رئيس إدارة الجبهة المتحدة التي تتولى شؤون الكوريتين، واثنين من أعضاء المكتب السياسي الآخرين.

ويُشار إلى أن كيم تعتبر حاليًا عضوًا فى لجنة شؤون الدولة ونائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال.

وكانت قد عملت في السابق كعضو بديل في المكتب السياسي، ولكن خفضت رتبتها في مؤتمر للحزب في يناير.