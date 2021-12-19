لبنان.. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدخل مرحلة الخطر

قال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" اللبناني النائب بلال عبدالله إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دخل مرحلة الخطر المحدق وعجزه القريب عن رعاية صحة المنتسبين إليه وتغطية فواتيرهم الاستشفائية والدوائية.

وتابع عضو كتلة اللقاء الديمقراطي اللبناني وفق ليبانون ديبايت إن :" ذلك في ظل استنزاف صندوق نهاية الخدمة وفقدان قيمة موجوداته،ناهيك عن آلاف المليارات التي هي ديون على الدولة والقطاع الخاص".

وكان قد حذر رئيس المجلس النواب اللبناني نبيه بري من مخاطر عدم معالجة الأزمات المتراكمة في لبنان، مؤكدا أن عدم التحرك سريعاً يعني أننا ذاهبون إلى الأسوأ.

وقال بري لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور والاهتمام الدولي الكبير بإجراء الانتخابات النيابية يُعد أمرا طبيعيا، كما من الطبيعي والضروري إصرارنا على إجراء هذه الانتخابات.

كما أوضح أن الأسبوع المقبل يحمل مواعيد مهمة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة، متوقعاً أن يصدر قرار المجلس الدستوري غداً الاثنين، أو بعده على أبعد تقدير، وهذا من شأنه أن يفرض ديناميات جديدة أياً يكون القرار .