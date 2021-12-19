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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه في حادث تصادم بالقليوبية

حادث تصادم
حادث تصادم

أمرت نيابة العبور بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن عامل لقى مصرعه اثر حادث تصادم وذلك عقب ورود تقرير مفتش الصحة ، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، والتحفظ على قائد السياره لحين الانتهاء من التحقيقات.

وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من الرائد يوسف الشامى، رئيس مباحث قسم شرطة العبور، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بالطريق الرئيسى أمام نفق الحى السادس دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور "م ر ح"، 35 سنة، عامل، مقيم المنصورة الدقهلية، الطريق المشار إليه، اصطدمت به سيارة ملاكى "فر قائدها هاربا عقب الحادث"، مما أدى لوفاته لإصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام بالقاهرة.

من ناحية اخرى القت مباحث قسم ثان بنها بالقليوبية القبض على عاطل بحوزتة كمية من المخدرات المتنوعة بدائرة القسم يقوم بترويجها على عملائه حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثان بنها، بتردد عاطل على دائره القسم بترويج المواد المخدرة على عملائه. 

وعقب تقنين الإجراءات واستأذن النيابة العامة تم أعداد اكمنة امنيه وضبط المتهم ويدعى  "س ع ع" 18 سنة مقيم دائرة القسم وذلك بالقرب من كوبرى المشاة بعزبة البرنس دائرة القسم وبحوزته "500 جرام من مخدر البودر، و250 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى 1450 جنيه، وهاتف محمول، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته والسلاح الأبيض للدفاع وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات وتحريز المادة المخدرة المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

القليوبية النيابة العامة الطريق الرئيسى المباحث الجنائية ترويج المواد المخدرة تحريات المباحث قسم شرطة العبور مفتش الصحة

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